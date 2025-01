Roberto Bagnasco (Forza Italia) "Soddisfazione per l’approvazione della Convenzione con la Francia per la linea Cuneo-Breil-Ventimiglia"

“La ratifica della Convenzione tra il Governo italiano e quello francese sulla manutenzione ordinaria e sull’esercizio del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia rappresenta un passo storico per il nostro Paese e per il rafforzamento dei rapporti bilaterali con la Francia". Interviene così l’onorevole Roberto Bagnasco , capogruppo di Forza Italia per la Commissione Difesa.

"Forza Italia - prosegue - non può che esprimere orgoglio e soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro congiunto e della consapevolezza dell’importanza strategica di questa infrastruttura. La linea Cuneo-Breil-Ventimiglia non è solo un collegamento ferroviario, ma una via di comunicazione cruciale per lo sviluppo economico, turistico e sociale delle aree interessate. Garantirne la piena operatività e la manutenzione è una priorità che guarda al futuro e risponde alle esigenze di cittadini e imprese".

"Tuttavia, il lavoro non è finito. Ora - termina Bagnasco - è essenziale premere per la sua concreta attuazione, affinché gli impegni presi trovino piena realizzazione nei tempi più brevi possibili. Questo significa coordinare efficacemente le risorse, i progetti e le attività necessarie per assicurare una gestione moderna ed efficiente della linea ferroviaria. Forza Italia continuerà a vigilare affinché l’attuazione della Convenzione sia una priorità nell’agenda del Governo, per non perdere questa occasione di crescita e sviluppo per i nostri territori”.