"Amiche nella tempesta", conoscere e affrontare ansia e depressione: percorso di consapevolezza a Camporosso (Foto)

Un percorso di consapevolezza per conoscere e affrontare l'ansia e la depressione sarà il tema al centro dell'incontro che andrà in scena venerdì prossimo, il 10 gennaio, alle 20.30 al centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

Una serata dedicata a un tema di grande attualità e rilevanza dal titolo 'Amiche nella tempesta' proposta dall'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio del Comune in collaborazione con i servizi sociali. Per l'occasione i relatori saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in Aceb, e della dottoressa Cristina Di Maio, psicologa.

"I partecipanti saranno guidati dalla competenza e dall’esperienza della dottoressa Monica Borgogno e della dottoressa Cristina Di Maio psicologa" - fa sapere il vicepresidente dell'Aceb Davide Grimaldi - "Esploreremo insieme strumenti pratici, strategie e conoscenze utili per comprendere e gestire queste difficoltà emotive che toccano la vita di molte persone. Un’occasione per fare chiarezza, condividere esperienze e scoprire che non siamo soli nel navigare la tempesta".

"Vi aspettiamo per un incontro ricco di spunti e riflessioni, per trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e consapevolezza" - dice Grimaldi - "Per partecipare bisogna prenotare scrivendo su WhatsApp al n° +39 345 85 17 448: 'partecipo al corso Amiche nella tempesta'. L'iscrizione è di 10,00 euro a persona".