Festa del Tricolore: Camporosso illumina la rotonda del ponte dell’Amicizia di verde, bianco e rosso

Camporosso illumina la rotonda del ponte dell’Amicizia di verde, bianco e rosso in occasione del 228esimo anniversario della nascita della bandiera italiana.

Un'iniziativa per rendere omaggio al Tricolore, emblema dell’identità italiana che ha attraversato secoli di storia rappresentando valori condivisi e l’aspirazione all’unità. L’importanza di questa bandiera non è solo simbolica ma si collega profondamente alla memoria storica e ai sacrifici di coloro che hanno combattuto per la libertà e l’indipendenza del Paese. "La rotonda del ponte dell’Amicizia è stata illuminata di verde, bianco e rosso in occasione del 228° anniversario della nascita della bandiera italiana" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Tanti auguri al nostro tricolore!".

Il 7 gennaio si è, infatti, celebrata la Giornata nazionale della Bandiera, conosciuta anche come Festa del Tricolore, una ricorrenza che rende omaggio a uno dei simboli più rappresentativi della nostra storia, dei valori repubblicani e della nostra identità nazionale. Si celebra il 7 gennaio perché nel 1797 fu il giorno in cui il Parlamento della neonata Repubblica Cispadana, primo Stato italiano sovrano, adottò ufficialmente la bandiera verde, bianca e rossa, rispettivamente simbolo di speranza di libertà, fede e amor di patria. Il rosso ricorda anche il sangue dei caduti per l’unità d’Italia. Nel 1947, con l’approvazione della Costituzione, il Tricolore a bande verticali di eguali dimensioni fu inserito all’articolo 12 come Bandiera ufficiale della Repubblica Italiana, diventando il simbolo della libertà e della coesione nazionale.