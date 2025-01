Bordighera, nuova vita per il sentiero di Montenero: fondi dal Comune per la manutenzione dei sentieri

Il Comune di Bordighera investe € 28.000 per la pulizia, lo sfalcio e la manutenzione ordinaria dei sentieri di Montenero: questo l’importo del progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Parchi e Giardini e approvato dalla Giunta con l’obiettivo di incrementare fruizione cicloturistica e sicurezza nonché consentire una più rapida azione di soccorso in caso di necessità.

Gli interventi saranno realizzati nelle seguenti aree:

· sentiero “Panoramico”

· sentiero “Vamos alla playa”

· sentiero “Passerelle”

· sentiero tagliafuoco da Cian d’Innamurai fino alla località colle Merello

In particolare saranno posizionati ove necessario e mancanti pannelli cartografici indicanti il singolo percorso e tutta la rete sentieristica e si procederà con:

· decespugliamento della vegetazione erbacea e arbustiva ai lati dei sentieri e della strada tagliafuoco, al fine di evitare che gli stessi siano chiusi dalle piante e diventino poco percorribili a piedi o in MTB;

· diradamento selettivo e ripuliture di arbusti e piccoli alberi che stanno invadendo la carreggiata dei sentieri e della viabilità principale;

· pulizia e risagomatura del sedime dei sentieri, necessarie per pareggiare il fondo e ricostituire una corretta regimazione delle acque piovane attraverso la manutenzione dei deviatori trasversali in terra battuta;

· pulizia a mano delle canalette di scolo e delle cunette, con loro riformazione ove necessario.

Il progetto punta a sostenere lo sviluppo delle attività outdoor per realizzare, in sinergia con altre iniziative turistico-sportive, una delle tre linee guida del Piano di Sviluppo Strategico; in tale ottica il lavoro sulle infrastrutture deve necessariamente affiancare le azioni di promozione.