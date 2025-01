Ventimiglia, arriva la Befana nella città alta: l’infanzia di Santa Marta vince il concorso Presepi poveri (Foto e video)

La scuola d’infanzia di Santa Marta a Ventimiglia vince il XXXI concorso Presepi Poveri. Ha, infatti, ricevuto il primo premio della giuria nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta ieri pomeriggio nell’oratorio dei Neri nella città alta alla presenza del vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, e del vicesindaco Marco Agosta.

La tradizionale manifestazione, organizzata dal Comitato Pro Centro Storico con la parrocchia della Cattedrale, il patrocinio e il supporto tecnico della città di Ventimiglia, ha previsto la consegna di un attestato a tutti i partecipanti, premi al primo classificato, al secondo che è stato il presepe realizzato da Gianna e Claudio Sacchi, al terzo che è stato il presepe di Vincenza Giordano e al presepe più votato dal pubblico che è stato quello di Gina Marinelli. La cerimonia è stata allietata dal coro ANC Ventimigliese, diretto dal maestro Dario Amoroso, del gruppo artistico musicale culturale dell'associazione nazionale carabinieri di Ventimiglia, realtà nata da un'idea del brigadiere capo CC in quiescenza Rino Aliquo'.

L'evento si è concluso con dolci e caramelle consegnate a tutti i bimbi da una splendida Befana: Patrizia Bottiglieri.