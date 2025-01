Sanremo: maltempo in arrivo per l'Epifania, annullati gli eventi previsti nel calendario manifestazioni

Il Servizio Turismo informa che, a causa del maltempo previsto per il 6 gennaio, tutti gli eventi previsti per l’Epifania nel calendario manifestazioni 'Sanremo - The Christmas Melody' sono annulati .

In particolare, nella giornata di lunedì 6 gennaio, non si svolgeranno:

Ore 15.30 Piazza B. d’Olmo: Spettacolo per bambini “Ciao Befana! Caramelle e Calzini” - Ass.ne Talea

Ore 16.00 Via Matteotti (davanti Cinema Centrale): Esibizione musicale - Ass.ne Musicale G.B. Pergolesi

Ore 16.00 Via Matteotti (angolo Via Cavour): Esibizione duo musicale “Compagnia Musical I Love You”

Ore 16.00 Via De Benedetti: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Ore 17.00 Piazza Colombo: Concerto “Ottimo Massimo” – Dem’Art Soc. Coop.

Ore 17.00 Via Mameli: Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica

Ore 17.00 Via Escoffier: Esibizione musicale di Massimo D’Alessio – Nemo Hub

Ore 17.00 Via Matteotti (angolo Via Corradi): Concerto “Christmas Dreams” del Coro “Coccole d’armonia” - Studio Sanremo Musica 2000)

Ore 17.00 Via Corradi (c/o pozzo): Esibizione musicale “I suoni del Natale a Sanremo” – Ass.ne Fare Musica