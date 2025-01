Domani torna la “Befana Imperiese”: il programma

Domani sabato 4 gennaio torna la “Befana Imperiese” la manifestazione commerciale tradizionale di inizio anno organizzata e promossa da Confesercenti in coorganizzazione e con il patrocinio del Comune di Imperia.

La “Befana Imperiese” interesserà il centro storico di Imperia Oneglia ed in particolare in via Bonfante, via Amendola, via Ospedale e via San Giovanni, e viene riproposta con la finalità di stimolare gli acquisti presso gli esercizi commerciali cittadini in occasione della giornata di avvio dei saldi invernali.

Le attività che hanno aderito alla manifestazione di Confesercenti Imperia hanno dato un segnale importante di sostegno del commercio cittadino permettendo di realizzare un evento che ha come unico scopo quello di attrarre ad Imperia cittadini e turisti in occasione del primo giorno del week end con i saldi.

La Befana imperiese prevede animazione itinerante per i più piccoli, a cura di “Kenzo Klown dj”, dalle 15.30 con la Befana che distribuirà caramelle e il celebre Grinch che si aggirerà per le vie interessate dalla manifestazione, dalle ore 16.30 fino ad esaurimento scorte la merenda della Befana con il pandoro offerto dal Bar Ligure, musica di sottofondo per tutta la durata dell’evento e le creazioni artigianali dell’Associazione Arte del creare.

Durante l’evento gli amanti dello shopping, cittadini e turisti, potranno beneficiare di una vasta gamma di sconti su una varietà importante di prodotti selezionati dai negozi del centro storico cittadino sostenendo il commercio cittadino e la campagna Confesercenti “Compra locale”.