Ventimiglia partecipa al bando “bici in comune”: fino a 80.000 euro per l’incremento della mobilità a due ruote

Lo sport, inteso nel senso più ampio del suo significato, non soltanto come attività da svolgersi nel tempo libero bensì quale importante fattore di inclusione sociale e territoriale, rappresenta un elemento di grande importanza per l'Amministrazione Comunale di Ventimiglia che, in tal senso, ha deciso di aderire a “Bici in Comune”, un progetto da 12.600.000,00 Euro complessivi, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, tramite Sport e Salute S.p.A. e con la collaborazione di ANCI, per favorire l’adozione della bicicletta come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali promuovendo, al contempo, il cicloturismo.

Ciascun Comune aderente avrà la possibilità di ottenere un contributo massimo, variabile in base al numero dei propri abitanti: la città di Ventimiglia avrà accesso alle tre linee di attività che prevedono finanziamenti fino ad euro 35.000,00, per progetti riguardanti l’incentivazione della mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, fino ad euro 25.000,00, per progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e percorsi cicloturistici esistenti e fino ad euro 20.000,00, per l’organizzazione di attività aggregative-sportive ciclistiche e cicloturistiche. Il progetto con cui Ventimiglia parteciperà al bando, in sinergia con quanto già attuato grazie ad EDUMOB 1 e 2 (a valere sui programmi Interreg ALCOTRA), mirerà a riqualificare e porre in sicurezza i percorsi ciclabili cittadini, mediante segnaletica ad hoc, illuminazione, colonnine di ricarica, abbattimento di barriere architettoniche ed installazione di dispositivi conta accessi, potenziando l’arredo urbano in essere, per rispondere alla crescente domanda di parcheggi per biciclette nonché promuovendo il cicloturismo ed organizzando eventi di sensibilizzazione all’uso della mobilità alternativa indirizzati ad un’ampia platea, prevedendo gare per il ciclismo amatoriale nonché corsi pratici di guida e sicurezza stradale.

Come sottolineato dall’Assessore al Turismo, Serena Calcopietro, la missione di “Bici in Comune” coincide con gli impegni e gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione per incentivare la mobilità sostenibile, a basso impatto ambientale, quale forma di spostamento che garantisca la riduzione del traffico e dell’inquinamento, per una vita più sana ed un approccio eco friendly, senza mai dimenticare la vocazione turistica della città che potrà essere ulteriormente valorizzata grazie all’incremento del cicloturismo.