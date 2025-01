Gli auguri per un sereno 2025 dall'archivio storico di Roberto Pecchinino: la gioia del Tenco 1977 trasferita nella città di Sanremo (Video)

In collaborazione con Roberto Pecchinino e in ricordo dell'indimenticabile Gastone Lombardi, dall'archivio storico del regista, con questa straordinaria canzone, il Tenco di Amicalcare Rambaldi si era trasferito dall'Ariston nelle vie della città di Sanremo, con la sua gioia e allegria, coinvolgendo grandi e piccini.

"La giornata del primo gennaio sta terminando - evidenzia Pecchinino - ma non il nostro augurio per un 2025 più sereno e con la speranza che si giunga presto ad un accordo di pace tra tutti popoli in guerra".