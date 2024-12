Sanremo: ieri in piazza Colombo la presentazione dell'associazione sportiva 'Riviera Historic & Racing Team' (Foto)

Si è svolta ieri la presentazione dell’associazione sportiva dilettantistica 'Riviera Historic & Racing Team', alla presenza dell’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni. Per l’occasione si sono ritrovate in piazza Colombo, cuore della città di Sanremo, auto d’epoca e da rally come Lancia Stratos, Fiat 124 Abarth, Ford Escort MK2, Lancia Fulvia HF.

Le auto esposte hanno attirato, oltre che gli appassionati di motori, anche la curiosità dei sanremesi e dei turisti giunti nella città dei fiori per le vacanze natalizie. "L'associazione - evidenzia il direttivo - è nata per scopi benefici. Infatti tutti i ricavati delle varie manifestazioni che stiamo programmando per il 2025 saranno devoluti a pubbliche assistenze locali, ospedali pediatrici e associazioni di ricerca medica. Ricordiamo anche che domenica 5 gennaio, dalle 10 alle 19, saremo presenti in piazza Chierotti ad Arma di Taggia".