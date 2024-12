Capodanno a Sanremo: confermate le ordinanze contro botti e alcolici 'in piedi', arrivano 150 posti auto in corso Salvo D'Acquisto

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale (QUI), in occasione della serata del Capodanno, è stata firmata dal sindaco Alessandro Mager un’ordinanza per la sicurezza pubblica nell’area interessata dallo spettacolo pirotecnico e dai festeggiamenti sul lungomare. L’ordinanza, in vigore dalle 18 di domani, prevede il divieto di vendita per asporto e detenzione di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di contenitori di vetro o metallici. Sarà inoltre vietato introdurre sistemi di autodifesa (spray antiaggressione), petardi, botti e ogni altro prodotto pirotecnico. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni che potrebbero comportare pericolo per l’incolumità delle persone. L’inosservanza comporta una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro.

Un’altra ordinanza del sindaco prevede, dalle 8 di domani, alla stessa ora del 1° gennaio, il divieto di far esplodere petardi, botti e artifici pirotecnici nei luoghi di aggregazione, nelle aree a rischio di propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, case di riposo, canili, luoghi di culto, monumenti, edifici o aree di rilevanza storica, archeologica, architettonica, naturalistica ed ambientale. Anche in questo caso la mancata osservanza prevede una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro ed il sequestro dei materiali utilizzati. Il divieto non si applica allo spettacolo pirotecnico organizzato dall’Amministrazione comunale, realizzato da professionisti e autorizzato secondo le norme di legge.

Visto il grande afflusso di persone in città, per agevolare il parcheggio dei turisti e degli stessi residenti, si ricorda che per tutta la durata delle festività natalizie è stato realizzato un park straordinario in corso Salvo D’Acquisto (lato monte), con accesso e uscita dal lato ponente, con circa 150 posti auto in più.