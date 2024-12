Santo Stefano al Mare, gestione della casa di riposo “Violante D’Albertis”: pubblicato il bando di gara

È stato pubblicato dal comune di Santo Stefano al Mare il bando per la gestione esterna della casa di riposo “Violante D’Albertis”.

La data di inizio è prevista per il primo aprile 2025 e la gestione avrà una durata di 18 anni, per un valore stimato al netto dell'IVA di 13.205.700,00 euro. “La nostra amministrazione si è impegnata per riaprire la casa di riposo, è un percorso lungo ed estremamente complesso, siamo arrivati a pubblicare il bando per l’appalto esterno della gestione, che si può consultare nella sezione 'amministrazione trasparente' del sito del nostro comune” - commenta il sindaco Marcello Pallini.

"Voglio ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno collaborato e stanno ancora lavorando per la riapertura della Violante D’Albertis" - sottolinea il primo cittadino - "Un lavoro di squadra per raggiungere un risultato fondamentale per la nostra comunità".