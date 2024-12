Ventimiglia, lavori pubblici: il bilancio dell’assessore Calimera "In partenza piano asfalti da 400mila euro"

Alla fine dell’anno è tempo di bilanci anche per l’Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde orizzontale, Frazioni e Cimiteri, del comune di Ventimiglia Domenico Calimera.

Centinaia di migliaia i fondi stanziati nel 2024 in tutti questi settori: l’investimento più importante riguarda il piano asfalti, con oltre 100.000 euro destinati al rifacimento di strade che non venivano riasfaltate da anni. Tra queste il Ponte Andrea Doria (con rifacimento ed allargamento del relativo marciapiede) Via Gianchette, Case Brughè, Via Ciappin, Via S. Anna e a breve, Via San Secondo, Corso Limone Piemonte e Via Isnardi – la via d’ingresso a Ventimiglia provenendo dalla Val Nervia. Per queste ultime tre vie abbiamo stanziato 400.000 euro. Avremmo voluto intervenire già sei mesi fa, ma i lavori in corso per la posa della fibra ottica, ad opera di operatori privati, ci hanno costretto a rimandare e ad attendere la fine degli stessi, per non trovarci dopo poco ad avere lunghe strisce di rattoppi sconnessi sugli asfalti appena rifatti. Come è possibile vedere, c’è stata una forte attenzione verso i territori frazionali, da noi considerati al pari del centro città. Siamo consci di altre situazioni critiche che necessitano di intervento, ad esempio Via Cavour davanti alla Chiesa di Sant’Agostino, ma per questo siamo in attesa di un intervento risolutorio da parte di Rivieracqua.

Sempre per ciò che concerne le frazioni, a breve partirà un’importante opera di messa in sicurezza stradale, con la posa di guard rail per complessivi 87.000 euro, nell’ottica di andare a colmare situazioni di pericolo mai sanate; abbiamo poi installato 63 nuovi punti luce alimentati ad energia solare, riuscendo a potenziare e a far arrivare l’illuminazione pubblica in zone collinari sprovviste di collegamento elettrico. Abbiamo ripristinato l’ex strada militare che collega Villatella al Monte Grammondo, con la rimozione di frane, lo spianamento e l’allargamento della strada anche in chiave turistica, inserendo il percorso nella nuova carta dei servizi turistici. Abbiamo finalmente terminato, dopo anni di attesa, il nuovo parcheggio di Calvo, opera attesissima da tutti gli abitanti della zona. 300.000 euro soltanto per l’ordinaria manutenzione delle frazioni.

"Per quanto riguarda i lavori pubblici, insieme al Sindaco Di Muro abbiamo ripreso in mano progetti arenati portandoli a compimento: penso in primo luogo al ripristino e alla riapertura di Via Due Camini - con oltre 1 milione di euro di lavori – crollata nel 2019 e sulla quale nulla aveva fatto la precedente amministrazione, inviando alla Regione moduli sbagliati e localizzazioni errate; a Via della Pace, anche questa parzialmente crollata nel 2019 e da noi ripristinata e riaperta due settimane fa; all’avvio dei lavori delle rotatorie su Corso Genova, fondamentali vie di accesso al costruendo parcheggio, che la passata amministrazione non aveva finanziato; al completamento in itinere del nuovo centro anziani; alla costruzione della nuova scuola elementare al Funtanin, per oltre 5.000.000 di euro; alla ripresa dei lavori del Palasalute in Via San Secondo e del relativo parcheggio, sbloccando una impasse che per lungo tempo aveva bloccato le lavorazioni; all’avvio dei lavori del Reef e del ripascimento di tutto il litorale cittadino; all’adeguamento sismico delle scuole medie Biancheri, per 3.000.000 di euro; al completamento della pista ciclabile a sbalzo sul lungomare. A tutto questo vanno aggiunti gli investimenti, pari a 700.000 euro, destinati alla messa in sicurezza del Mercato coperto a seguito del fatale incendio del 1° settembre: abbiamo ripristinato il pilastro ammalorato, adeguato il locale contatori, rifatto completamente il marciapiede di servizio, bonificato e riverniciato l’intera struttura, mentre con il nuovo anno inizierà la costruzione dell’impianto antincendio, mettendo finalmente a norma il polmone dell’economia cittadina. È scontato sottolineare come questo tipo di interventi, mai realizzati in precedenza, abbiano messo seriamente in difficoltà il bilancio comunale, costringendoci a stanziare somme destinate ad altri tipi di interventi, ma che comunque abbiamo portato avanti nella consapevolezza che riaprire il Mercato fosse una necessità assoluta per tutta l’economia cittadina".

"Il 2024 è stato l’anno in cui abbiamo approvato e presentato il progetto di ricostruzione della Passerella Squarciafichi, e ottenuto tutti i pareri favorevoli dagli enti sovraordinati necessari all’approvazione del progetto esecutivo per l’avvio dei lavori nei primi mesi del 2025. Abbiamo sfruttato i bandi NAT CULT 2, per oltre 600.000 euro di lavori, per la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante il sentiero delle Calandre, per il ripristino della Via Julia Augusta e per la realizzazione del tratto di pista ciclabile di collegamento tra la ciclovia Pelagos e il costruendo parcheggio di Corso Genova. Sul verde pubblico sono stati investiti 210.000 euro: nel 2024 è stato potato l’80% del patrimonio arboreo, sono state piantate 73 nuove piante e a breve procederemo con la messa a dimora di ulteriori 30 oleandri. La manutenzione delle aiuole e del verde orizzontale è stata costante e certamente proseguirà nella prossima annualità, avendo già appaltato tutti gli interventi necessari al mantenimento del nostro verde. 22.000 euro sono stati utilizzati per la manutenzione e la messa in sicurezza dei sette rii presenti sul territorio. È stata costante la manutenzione ordinaria del territorio comunale, considerando che tramite il portale “GAS” per la gestione delle segnalazioni dei cittadini nel corso del 2024 ne sono state gestite oltre 3.300 per circa 600.000 euro, dalla manutenzione degli edifici e delle scuole comunali, alle strade, ai marciapiedi, all’illuminazione, al verde pubblico. All’interno del Palazzo Comunale, casa di tutti i cittadini, abbiamo realizzato un nuovo ufficio relazioni con il pubblico, ripristinati tutti i bagni a servizio dell’utenza e dei dipendenti, e impermeabilizzato il tetto. Abbiamo inoltre realizzato la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico di Villa Grazia, sede del Comando di Polizia Locale, e a breve inizieranno i lavori per la sostituzione del manto erboso del Campo Morel, al fine di non perdere la preziosa omologazione per lo svolgimento del campionati, per oltre 500.000 euro".

"Sul versante cimiteri, abbiamo appaltato ed eseguito interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, tra cui consolidamenti, impermeabilizzazioni e ripristino di alcune facciate esterne, oltre al convogliamento delle acque piovane volte ad evitare il ciclico malfunzionamento dell’ascensore; a breve inoltre saranno sostituite le 31 scale cimiteriali presenti all’interno del civico cimitero di Roverino. Insomma, un anno ricco di interventi, a cui faranno seguito molti altri, durante il quale abbiamo investito sul territorio oltre 18 milioni di euro, attingendo dal bilancio comunale, dai finanziamenti regionali e statati, e dai finanziamenti del PNRR".