Vallecrosia: Quesada e Cuneo al Sindaco “Vietare botti e petardi per proteggere animali, persone e ambiente”

I consiglieri comunali di Vallecrosia, Cristian Quesada e Paolo Cuneo, chiedono al sindaco facente funzioni, Marilena Piardi, di adottare con urgenza un’ordinanza per vietare l’utilizzo di botti e petardi sul territorio comunale in occasione delle festività.

“Ogni anno - affermano i consiglieri - l’uso di petardi e fuochi d’artificio causa gravi disagi agli animali domestici e selvatici, con effetti devastanti sulla loro salute. Gli scoppi improvvisi generano panico, provocando fughe e, in alcuni casi, incidenti fatali. Inoltre, il rumore assordante può essere dannoso anche per le persone più fragili, come bambini, anziani e soggetti con patologie. A ciò si aggiungono i rischi legati agli infortuni e ai danni all’ambiente”.

Quesada e Cuneo sottolineano come numerosi comuni italiani abbiano già adottato ordinanze simili, dimostrando una crescente sensibilità verso la protezione degli animali, delle persone e dell’ambiente: “Riteniamo che anche il nostro comune debba prendere una posizione chiara e adottare questa misura di buon senso, per un Capodanno più sicuro e rispettoso per tutti”.

I consiglieri hanno protocollato oggi stessa una richiesta formale, all’attenzione del Sindaco facente funzioni Marilena Piardi, chiedendo l’adozione dell’ordinanza: “Proteggere la salute degli animali, delle persone e dell’ambiente - concludono Quesada e Cuneo - è un atto di responsabilità verso la nostra comunità. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale accolga con favore questa proposta e che ci fornisca una risposta in merito nel più breve tempo possibile”.