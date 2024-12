Domani sera a Bordighera il Tribute Show ad Adriano Celentano: info e biglietti

E’ tutto pronto al Teatro “Giancarlo Golzi” del Palazzo del Parco di Bordighera per ospitare “Tempo di Svalutation - Adriano Celentano Tribute Show”, lo spettacolo che festeggerà il proprio decennale domani sera, sabato 28 Dicembre, alle ore 21.00.

10 anni di successi in giro per l’Italia in piazze e teatri, nelle quali Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato, ha cantato tutti i più grandi successi del cantautore più amato e discusso d’Italia.

Sul palco con lui, uno spettacolo rodato con una band live, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari per far immergere gli spettatori nella grande carriera di Adriano Celentano.

Per festeggiare il decennale, lo spettacolo viene organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Bordighera a cui verrà devoluto l’incasso per l’acquisto di un defibrillatore.

Gli ultimi biglietti disponibili sono prenotabili telefonicamente al 346-0876303 o acquistabili presso il Thun Store di Bordighera in Via Vittorio Emanuele II 138.