Santo Stefano al Mare, domani alle 17 “Balliamoci le Festività” in Piazza Saffi

Domani, dalle 17 in piazza Saffi a Santo Stefano al Mare, lo show man Gianni Rossi farà ballare e cantare cittadini e turisti con “Balliamoci le Festività”.



“Un evento per festeggiare insieme a cittadini e turisti le festività natalizie, con musica e divertimento, commenta Maria Teresa Garibaldi, una manifestazione in piazza che farà apprezzare ancor di più il nostro splendido clima nella rinnovata Piazza Saffi e intratterrà persone di tutte le età. Santo Stefano al Mare, un borgo, tante vacanze per tutti”.