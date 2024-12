Da Ospedaletti ad 'Affari Tuoi' ma il pacco contiene solo il biglietto della lotteria, è andata male a Diego (Foto)

Alla fine non è andata come forse sperava, ma è stata una partecipazione particolarmente divertente per lui ed il figlio, quella andata in onda ieri sera su Rai Uno nella trasmissione ‘Affari tuoi’ (quella dei famosi pacchi) per Diego Fioravanti, dipendente comunale di Ospedaletti, che ha partecipato con il figlio alla caccia dei 300mila euro.

Dopo la classica ‘maratona’ tra offerte del notaio e aperture dei pacchi, Diego ha rinunciato a quella da 31mila euro, andando poi ad aprire uno dei pacchi rimasti in gara, tra 5, 75, 10mila e 300mila euro. Sperando di avere in mano quello più cospicuo, ha rinunciato.

Alla fine erano rimasti i pacchi da 10mila euro e quello con il solo biglietto della Lotteria Italia (da 5 euro). Diego aveva proprio quest’ultimo e, prima di aprirlo ha deciso di aderire al gioco della ‘Regione fortunata’, del valore di 100mila euro. Anche in questo caso però è andata male.