Capodanno, il monito delle Guardie Zoofile Gadit: "I botti sono un rischio per gli animali e la salute, non usateli"

Con l’avvicinarsi del Capodanno, le Guardie Ecozoofile di GADIT OdV del Coordinamento Provinciale di Savona e Imperia rinnovano il loro appello a contrastare l'uso dei botti e dei fuochi d’artificio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Siamo profondamente preoccupati per la sicurezza e il benessere degli animali, ma anche per l’impatto ambientale e i rischi per la salute pubblica che questa tradizione porta con sé.

Ogni anno, centinaia di cani e gatti, ma anche animali selvatici, subiscono enormi stress a causa della paura scatenata dai rumori forti e improvvisi dei botti. Molti di loro fuggono terrorizzati, rischiando di perdersi o di mettersi in situazioni pericolose. Non possiamo ignorare il fatto che i fumi e le sostanze chimiche rilasciate dai fuochi d'artificio inquinano l’aria, il suolo e le acque, contribuendo a danneggiare il nostro già fragile ecosistema.

Inoltre, l’utilizzo dei botti rappresenta un rischio significativo anche per la salute delle persone. Gli incendi provocati da petardi non controllati, le lesioni varie e l’inalazione di sostanze tossiche sono solo alcuni dei pericoli che corriamo. È quindi fondamentale trovare modi alternativi e più sicuri di festeggiare, che non mettano in pericolo gli amici a quattro zampe e il nostro ambiente.

"Invitiamo tutti i cittadini a riflettere sull'importanza di festeggiare in modo responsabile e rispettoso, dicono gli enti, scegliendo soluzioni più sostenibili e meno traumatiche per gli animali e per l'ecosistema. Proponiamo di organizzarci attorno a eventi a tema, concerti e spettacoli di luci che non prevedano l'uso di botti, in modo da poter celebrare insieme il nuovo anno senza danneggiare chi ci circonda. La nostra missione è quella di tutelare gli animali e l'ambiente, ed è per questo che chiediamo a tutti di unirsi a noi in questo impegno. Dobbiamo essere la voce di chi non può parlare e garantire un futuro migliore per tutti gli esseri viventi. Per ulteriori informazioni e per segnalarci incidenti o abusi, il nostro sportello è sempre attivo. Insieme possiamo fare la differenza. Insieme per un Capodanno senza botti, per il benessere degli animali e la salute della nostra Terra.