Sanremo: parcheggi in corso Trento Trieste, un altro lettore contro la situazione

Un nostro lettore, Massimo De Carpentieri, ci ha scritto per tornare sui parcheggi in corso Trento Trieste:

“Anche io, da cittadino sanremasco, sono rimasto senza parole ieri nel vedere auto parcheggiate e soprattutto ho visto il manto di asfalto in condizioni vergognose, nella bellissima passeggiata per eccellenza luogo di transito e libertà di movimento per grandi e piccini. Suggerisco ai nuovi amministratori di verificare anche le condizioni, ora pietose, dei marciapiedi della strada che porta dalla villa Ormond al Sud Est”.