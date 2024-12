Pompeiana: nella notte di Natale il piccolo paese diventa 'magico' con il Presepe vivente (Foto e Video)

La notte della Vigilia di Natale il borgo di Pompeiana diventa veramente magico e suggestivo. Non tutti sanno che da 47 anni, questa tradizione si tramanda e viene sentita da tutta la comunità. Quest’anno è stato ancora più suggestivo e più sentito e la partecipazione dei cittadini e turisti è stata ancora maggiore.

"Ogni anno da una nota del sindaco e dell’amministrazione cercheremo di far crescere questo evento per i suoi valori e per le sue tradizioni" dicono gli organizzatori. Il parroco Don Massimo Crotta ha svolto la funzione e seguito il corteo che è partito dalla grotta di Lourdes all’inizio del paese per poi ritrovarsi a mezzanotte nella chiesa principale del paese. Presenti bambini e figuranti e un agnellino portato dal pastore.

Un momento che si è concluso con gli auguri di Natale, panettone e cioccolata calda fuori dalla chiesta, offerto dalla Protezione Civile Riviera dei Fiori che è stato allestito nella piazza antistante. I ringraziamenti del sindaco e dell’amministratore comunale a tutta la comunità e a don Massimo per l’impegno e la buon riuscita