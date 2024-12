Sanremo: ‘Un Natale da sogno’ tra le vie della città delle musica e dei giori, la ‘Cassini’s Band’ allieta via Matteotti

Natale è alle porte, l’atmosfera si veste di luci e molti affollano le vie del centro per gli ultimi acquisti e gli ultimi regali. Ad accompagnare i sanremesi in questi giorni di attesa delle festività in molte strade cittadine ci sono palchi rossi su cui nelle ore pomeridiane si alternano gruppi musicali, orchestre e scuole di musica per le loro esibizioni.

Ieri pomeriggio, antivigilia di Natale, in via Matteotti la 'Cassini’s Band' ha proposto il suo repertorio musicale rock-pop ad un pubblico molto numeroso , curioso e attento. Quattordici studenti del Liceo G.D. Cassini, provenienti dai quattro indirizzi dell’Istituto sanremese, amanti della musica, desiderosi di imparare, migliorare e mettersi in gioco , hanno dato prova della loro passione eseguendo brani di Battisti, De Andrè, De Gregori, Adele, della PFM. Voci e strumenti ( batteria, tastiere, chitarre elettriche ) diretti da un infaticabile direttore , il professor Claudio Iezzi, hanno trasmesso gioia e leggerezza, unitamente all’augurio di giorni lieti per tutti.

"Un apprezzamento va quindi all’amministrazione comunale - evidenziano dalla band - che è riuscita a coinvolgere in una collaborazione sinergica le realtà associative del territorio e un ringraziamento particolare alla professoressa Erica Martini, direttrice della scuola di musica 'Sanremo Musica 2000', che ha permesso di inserire il concerto della 'Cassini’s Band' nel calendario delle manifestazioni".