Rsa di Borghetto d'Arroscia, entro un mese la struttura deve colmare le lacune riscontrate dall'Asl1

Asl1 e Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia proseguono nell'azione di programmazione di riallocazione, dovuta alle problematiche rilevate, dei 37 pazienti ospiti della RP “Opera Cuore Immacolato di Maria” di Borghetto d'Arroscia.

Attualmente la struttura è ancora in funzione ma ha trenta giorni di tempo per adempiere alle mancanze riscontrate durante il recente sopralluogo dei verificatori, in modo da evitare la revoca delle autorizzazioni. In ogni caso Asl1 in completa sinergia con l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia sta procedendo ad una graduale programmazione di possibile riallocazione degli ospiti presso altre strutture presenti nel Distretto Sanitario Imperiese.

“Stiamo monitorando la situazione costantemente – afferma il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini – insieme all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia ed ai sindaci, ai quali vanno i miei ringraziamenti per come stanno gestendo la situazione cercando di limitare il più possibile i disagi ai cittadini.”