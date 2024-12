Ventimiglia: concerto de Gli ArchInsoliti dal titolo 'Danze dal Mondo' per salutare l’anno che sta per finire e per il benvenuto in musica al 2025

Venerdì 27 dicembre alle ore 21.00 in Ventimiglia, presso il Centro Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, in via Cavour 57, avrà luogo un concerto de Gli ArchInsoliti dal titolo 'Danze dal Mondo'. Il repertorio comprende brani conosciuti ed apprezzati di autori celebri, di varie epoche, nazionalità’ e stile musicale. Walzer e tanghi daranno il saluto all’anno che sta per finire e il benvenuto in musica al 2025.

Si esibiranno in concerto:

Cristina Silvestro e Vincenzo Città - violini

Fulvio Bellino - viola

Giancarlo Bacchi – contrabbasso

Introduce Anna Maria Costanzo

Il concerto è organizzato dalla Parrocchia di Sant’Agostino

Entrata libera



(la locandina in basso)