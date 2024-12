Progetto Comune sull'Ospedale Unico di Taggia: "Tempi lunghi e carenze di personale, servono soluzioni immediate per cittadini e sanitari"

L’Associazione politico-culturale Progetto Comune esprime preoccupazione in merito all'ormai prolungata discontinuità nel ruolo apicale della dirigenza ASL 1. “Non possiamo esimerci - sottolinea Progetto Comune - dal rilevare la stringente necessità di affrontare la connessione tra infrastrutture e sanità, così come di sottolineare, ancora una volta, quanto sia urgente porre rimedio alle condizioni di lavoro di sanitari e infermieri. Le carenze di personale e un'organizzazione difficoltosa gravano fortemente, a loro volta, sui cittadini della provincia, una delle più anziane d'Italia".

La Giunta Bucci ha nominato nuovi Commissari per lo sviluppo o la riqualificazione degli Ospedali Liguri più importanti: il Nuovo Felettino a La Spezia, gli Erzelli a Genova, il Nuovo Galliera sempre a Genova e la riqualificazione del Santa Corona a Pietra Ligure. Tuttavia, nessun Commissario è stato nominato, al momento, per il futuro Ospedale Unico di Taggia, probabilmente perché i tempi non sono ancora maturi, e quindi la nomina può attendere.

La situazione che desta maggiore perplessità è la richiesta di aspettativa presentata dal Direttore Generale dell’ASL 1 Imperiese. "Rispettiamo ovviamente la scelta e le motivazioni personali, ma è un dato di fatto che dalla partenza del dottor Prioli nel 2020 si siano succeduti vari Direttori per i motivi più disparati. Nessuno di loro, tuttavia, ha avuto modo di sviluppare un programma per gestire i prossimi anni. Proprio per questo confidiamo nel rientro della dottoressa Galbusera".

È imprescindibile garantire i cittadini, fronteggiando i problemi attuali che perdureranno fino alla conclusione dei lavori - ammesso che inizino - del nuovo e soprattutto unico Ospedale a Taggia. "Non si può derogare a un'immediata riflessione sulle indispensabili infrastrutture necessarie per rendere raggiungibile l’Ospedale. Prevediamo tempi difficilmente contraibili al di sotto dei 12-15 anni, sperando che i fondi vengano reperiti e che l’ASL 1 abbia le risorse necessarie per affrontare tale monumentale spesa".

Nel frattempo, è necessario garantire tutti i servizi di un sistema sanitario ancora pubblico, per il quale i contribuenti pagano. "Il personale deve essere assunto direttamente dall’ASL: una condizione imprescindibile", ribadiscono da Progetto Comune.

"Non ci stancheremo mai di riaffermare che il personale medico e infermieristico della nostra ASL 1 risulta essere tra i meno remunerati, anche rispetto ai colleghi di altre zone d’Italia. Non possiamo ignorare il problema del burnout, lo stato di stress notevole che deriva dal lavorare in perenni condizioni di difficoltà".

"Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente e dolorosamente su tutti i cittadini, in particolare su quelli più fragili: anziani e malati".