'Querelle' per alberi di Natale sintetici a Pigna, un'esperta di tematiche ambientali sponsorizza la scelta dell'Amministrazione comunale

Buongiorno,

ho letto sul web la nota della minoranza nel Consiglio Comunale di Pigna a proposito degli addobbi posti in paese per le Festività, dove viene contestata l’installazione di alberi di Natale sintetici in luogo di alberi naturali dichiarando che in tale modo sarebbe stata ‘ignorata l’attenzione all’ambiente’.

L’ambiente e l’attenzione all’ambiente sono espressioni sovente piuttosto abusate, utilizzate in molti casi in modo strumentale e non basate su di un reale interesse alla problematica e ancor meno su azioni concrete che mostrino una reale attenzione. Sorge dunque la domanda: che significa attenzione all’ambiente?

Il mio lavoro è occuparmi di tematiche ambientali, più esattamente di tematiche relative ai beni naturali essendo che il termine ‘ambiente’ in realtà dice ben poco, mi permetto di portare alla vostra attenzione alcune considerazioni augurandomi che possano essere utilizzate, ovvero pubblicate, quale contributo ad un dibattito sul tema.

Premesso appunto che il termine ‘ambiente’ è una categoria imprecisata e molto vaga dietro cui spesso ci si nasconde vantando azioni virtuose di tutela che non sono poi basate su vere azioni che consentano effettive ricadute, il tema che mi sta a cuore e di cui mi occupo è la conservazione dei beni naturali (espresso in una branca di studi definita Biologia della Conservazione). A questo proposito l’area geografica in cui si trova il Comune di Pigna è un territorio molto ricco di questi beni, sia floristici che faunistici, tra le migliori aree del Ponente ligure e delle Alpi meridionali nei termini della Conservazione.

Chissà se a questo si riferiva la nota della minoranza, nutro onestamente qualche dubbio.

Il territorio di Pigna è effettivamente molto ricco di natura e di storia, con un importante patrimonio culturale ed ha davvero un enorme potenziale, come è riconosciuto dalle tante persone non italiane che hanno scelto di vivere nel comune, o di trascorrervi riposo e vacanze, acquistando una casa ed entrando a far parte, in qualche modo, della comunità di Pigna.

Per quanto so e conosco, avendo seguito azioni intraprese alla tutela di taluni beni naturali del territorio comunale ed avendovi direttamente partecipato, non credo si possa affermare che le persone che guidano l’Amministrazione Comunale non siano attente a tutelare i beni ambientali della propria comunità.

Utilizzare un albero da addobbo sintetico in luogo di un albero vero, rappresenta al contrario un piccolo contributo alla sensibilità ambientale, per quanto un vero albero possa provenire da vivaio e non tagliato in bosco, che sarebbe proprio il contrario della difesa ambientale… L’albero addobbato è peraltro una tradizione dei paesi nordici e non di quelli mediterranei.

Gli addobbi natalizi e gli alberi addobbati sono un simbolo della Festività e una tradizione che viene rispettata anche con un albero sintetico, mostrando insieme sensibilità e rispetto per le risorse.

Patrizia Gavagnin