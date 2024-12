Natale a Pigna, Stefani: "Alberi di plastica e assenza di luminarie, poca attenzione all'ambiente e alla tradizione"

"Scelti alberi di plastica al posto di quelli naturali e totale assenza di luminarie in paese. Ignorata, perciò, l’attenzione all’ambiente e persa un’occasione per la comunità e per il turismo" - afferma il consigliere comunale di minoranza e capogruppo consigliare del gruppo "Pigna nel Cuore" Patrizia Stefani parlando delle decorazioni di Natale a Pigna.

"Sento il dovere di esprimere il mio rammarico e la mia preoccupazione per le scelte fatte dall’attuale amministrazione riguardo alle decorazioni natalizie nel nostro paese. Il Natale è un momento di grande significato cristiano non solo per le famiglie ma anche per la comunità intera, rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza, attrarre visitatori e creare un’atmosfera calda e accogliente che rispecchi l’identità del nostro territorio" - dice Stefani - "Quest’anno, però, Pigna sembra aver perso parte di quella magia che il periodo natalizio porta con sé. La totale assenza di luminarie per le vie del paese, se non quelle installate privatamente dalle attività commerciali e dall'associazione sportiva, che ringrazio per l’impegno e lo spirito natalizio, è un segnale preoccupante di disattenzione verso la valorizzazione del nostro borgo e il coinvolgimento dei cittadini. Le luminarie non sono solo decorazioni: sono simboli di festa e tradizione, capaci di accendere nei cuori di tutti, grandi e piccoli, lo spirito natalizio e non si dica che non ci sono i fondi necessari perché tutti i comuni sono in difficoltà economiche e con spese impreviste, basti pensare Ventimiglia con il problema del mercato ma ha comunque voluto dare luce al Natale in città, Pigna non ha ragionato così".

"A peggiorare la situazione è stata la decisione di installare alberi sintetici al posto di quelli naturali, una scelta che non solo contrasta con la nostra tradizione ma anche con l’identità stessa del nostro territorio, ricco di natura e storia e dimentica l’attenzione all’ambiente, tematica a noi molto a cuore per la cura del territorio e del pianeta" - sottolinea il capogruppo di opposizione - "Anche questo tema sembra interessi poco al Sindaco. Gli alberi naturali rappresentano la continuità con il passato e con le radici della nostra comunità; sostituirli con materiali artificiali trasmette un messaggio di freddezza e poca attenzione verso ciò che rende unici i nostri borghi. Pigna ha un potenziale enorme e il Natale dovrebbe essere un momento per metterlo in evidenza. Non si tratta solo di un’occasione per creare bellezza ma anche di un’opportunità per rilanciare il turismo e dare un impulso al commercio locale. Trascurare questi aspetti significa non comprendere l’importanza del periodo natalizio per il tessuto economico e sociale del nostro paese, per gli anziani e specialmente per i nostri ragazzi e bambini".

"Chiedo, pertanto, all’amministrazione di riflettere su queste scelte e di ascoltare la voce della comunità per la quale mi faccio portavoce in qualità di rappresentante dell’istituzione" - dichiara Stefani - "È necessario tornare a investire su ciò che rende il nostro paese vivo e accogliente, specialmente in momenti come il Natale, quando Pigna potrebbe essere un punto di riferimento per il nostro territorio. Il Natale non dovrebbe essere solo un giorno sul calendario ma un periodo in cui le luci, la tradizione e il calore umano si uniscono per creare un’atmosfera unica, capace di far sentire ogni cittadino orgoglioso di appartenere a questa comunità. Con l’auspicio che questi temi possano essere affrontati con maggiore sensibilità in futuro, magari con il confronto tra le parti amministrative e non solo in autonomia del Sindaco e della giunta, auguro a tutti i cittadini di Pigna un sereno Natale, con l’impegno di battermi al fine che il prossimo anno si possa vivere un’atmosfera più autentica e coinvolgente nel nostro amato paese".