Successo per il mercatino di Natale degli alunni dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente

Nella giornata di giovedì 19, gli alunni delle scuole materna, elementare e media dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente hanno partecipato al mercatino di Natale di quest’anno. L’iniziativa è stata organizzata a scopo di raccolta fondi, in collaborazione con il supermercato COOP, nell’ambito del progetto di continuità tra plessi e ordini scolastici dello stesso istituto.

"Ricordiamo che la continuità è uno dei progetti principali del nostro Istituto Comprensivo - si spiega nella nota - e coinvolge alunni, genitori e docenti con attività di lettere, matematica, scienze e teatro. La giornata di giovedì è iniziata con i bambini delle scuole materna ed elementare che hanno intonato i cori natalizi, attirando i passanti e intrattenendo genitori e parenti. Dopo una buona mezz'ora molto frizzante, è arrivato il turno degli alunni delle medie di allestire i banchetti per la vendita di oggetti natalizi, prodotti con materiale di riciclo, da vendere ai parenti, agli amici e ai passanti di corso Matuzia, nella periferia della Foce di Sanremo.

Le classi prime si sono recate, fin dalle 9.00, nei pressi del supermercato Coop, dopo aver lavorato per settimane nei laboratori della scuola, grazie anche all’aiuto degli alunni di terza e di seconda. Nella classe 2E, per esempio, si sono divertiti a usare la bomboletta spray per colorare le stelle di natale decorative vendute nel mercatino, come ci spiega l’alunno Nia.

Alex sottolinea il fatto che questa esperienza servirà per rinnovare e arricchire la scuola, comprare nuovi libri, nuovi materiali per arte e tecnologia, e acquistare nuovi banchi e sedie per i nuovi arrivati, e persino un forno per l’argilla. Ritagliare, assemblare e completare stelle è stato fantastico e qualcosa di diverso per questi alunni che si sono scoperti fieri e si sono sentiti bene nella loro scuola, perché si è cercato di costruire oggetti riciclando e non inquinando. Questo ci dicono Mohamed e Alexander, soddisfatti, anche se non hanno potuto prendere parte alla vendita degli oggetti.

E proprio nelle parole degli alunni continuiamo a trovare le emozioni e la vera essenza di una giornata come questa; per Giulia, di 1C, è stato bellissimo e la ragazza ci spiega dettagli sui lavoretti, con gli gnomi colorati in pasta di sale, le macchine da corsa fatte con i rotoli della carta igienica, tutto super colorato in modo da far venire l’allegria che tutti dovevano vedere, anche in una giornata buia e con tante nuvole, come quella che si è presentata il giovedì del mercatino.

Maria Laura, Laura, Ginevra e Rosa di 1A insistono sulla felicità provata a essere insieme in una giornata del genere, anche se grigia, e Ginevra è particolarmente fiera del suo fiocco di neve di carta, incollato con colla calda, mostrato in mano orgogliosamente. Anche Lucia e Iacopo di 1B sono contenti della solidarietà che si sente quando si può fare beneficenza per un’istituzione come la scuola: ci si sente uniti e si lavora insieme per uno scopo, la beneficenza che può rendere la scuola un luogo migliore, anche per chi verrà dopo.



A fine giornata sono stati ricevuti, in regalo, bibite e pandori e gli alunni sono andati via soddisfatti, con la responsabilità di portare a scuola il ricavo di giornata, non prima di aver intonato gli ultimi canti natalizi, che hanno allietato la giornata di parenti, amici e passanti. Non resta che dare appuntamento al prossimo mercatino del 2025".