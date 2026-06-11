"Il mare di tutti", il progetto inclusivo di Anffas Imperia conquista il primo posto e 10mila euro dalla Regione

Il mare come spazio di libertà, incontro e partecipazione. È questo lo spirito de "Il mare di tutti", il progetto presentato da ANFFAS Imperia, in rete con UISP Imperia e Angsa Imperia, che si è classificato al primo posto nell'ambito dell'avviso pubblico promosso dalla Regione Liguria per sostenere azioni di accoglienza e accompagnamento al mare rivolte alle persone con disabilità.

L'iniziativa ha ottenuto un finanziamento regionale di 10 mila euro e ha potuto contare anche sul sostegno del Comune di Imperia, che ha condiviso e supportato la proposta progettuale riconoscendone il forte valore sociale e inclusivo. Il progetto nasce con l'obiettivo di garantire alle persone con disabilità il pieno accesso alle opportunità offerte dal mare, elemento identitario del territorio imperiese, superando le barriere che spesso limitano la partecipazione alla vita sociale, sportiva e ricreativa e assicurando i sostegni necessari per una piena fruizione delle attività balneari.

Saranno oltre 45 le persone coinvolte, di età compresa tra i 14 e i 65 anni. Le attività si svolgeranno da giugno a settembre 2026 presso diverse spiagge del territorio provinciale e saranno organizzate a turnazione, così da consentire la partecipazione di tutte le persone interessate. "Il mare di tutti" andrà ben oltre il semplice accompagnamento in spiaggia, trasformandosi in un autentico percorso di inclusione, autonomia e benessere. I partecipanti potranno cimentarsi in numerose esperienze educative, ricreative e sportive, tra cui snorkeling, acquagym, ginnastica in acqua, nuoto e attività di vela, sempre affiancati da educatori, operatori qualificati, istruttori sportivi e volontari adeguatamente formati.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento dell'autonomia personale, la promozione delle relazioni sociali, il miglioramento del benessere psicofisico dei partecipanti e il sostegno alle famiglie durante il periodo estivo, offrendo occasioni concrete di inclusione e condivisione. «Il mare deve essere davvero di tutti e per tutti»: è questo il messaggio che il progetto intende trasmettere, facendo della stagione estiva un'opportunità di crescita, divertimento e partecipazione attiva per le persone con disabilità e per l'intera comunità.

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alle attività è possibile contattare la Responsabile della Progettazione e Sviluppo di Anffas Imperia, dott.ssa Martina Angelini, al numero 393 9627514 oppure scrivere all'indirizzo e-mail progetti.anffasimperia@gmail.com.