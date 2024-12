Raccolta di cibo per cani e gatti bisognosi a Taggia: un gesto solidale per il Natale

Oggi, fino alle ore 18, presso l'Arcaplanet del parco commerciale di Taggia, l’associazione AdottaLiguria.odv sarà presente per raccogliere cibo destinato a cani e gatti bisognosi. Un’iniziativa solidale per regalare un po’ di serenità ai nostri amici a quattro zampe più sfortunati. "Buon Natale e Felice Anno Nuovo dai nostri amici pelosi!", è il messaggio dell’associazione. Un’occasione per fare del bene in vista delle festività.