Regione Liguria stanzia quasi 4 milioni di euro per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

Da Regione Liguria quasi 4 milioni di euro per il diritto allo studio dei giovani con disabilità nell’anno scolastico 2024/2025. Nel dettaglio, 3 milioni e 578mila euro, previsti dal Fondo destinato al potenziamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, sono stati assegnati dall’Ente alla Città Metropolitana di Genova e alle province liguri per azioni di assistenza agli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado. Con queste risorse si riesce a garantire all’interno delle sedi scolastiche la presenza della figura professionale dell'Operatore Socio Educativo. Rispetto al precedente anno scolastico i fondi sono aumentati di circa 240mila euro.

Un secondo contributo regionale di 300 mila euro è invece destinato alla compartecipazione delle spese sostenute da 31 scuole paritarie liguri per la realizzazione di azioni educative per gli studenti disabili per i quali non è previsto insegnante di sostegno.

“Non si ferma l’attività di Regione Liguria per il sostegno agli studenti con disabilità – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Scuola Simona Ferro. – Il nostro impegno è su più fronti. L’interlocuzione con il Governo è proficua e costante: lo dimostra l’incremento dei fondi statali per il corrente anno scolastico. I contributi regionali alle scuole paritarie, invece, integrano lo stanziamento ministeriale di 2 milioni e testimoniano la volontà dell’Ente di garantire appieno, anche con risorse proprie, il diritto allo studio a tutti i giovani del nostro territorio, senza lasciare indietro nessuno”.