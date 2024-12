Molini di Triora, panettoni e solidarietà: il Comune e la Croce Rossa insieme per gli over 65 (Foto)

Nella mattinata di ieri, venerdì 20 dicembre, l’amministrazione comunale di Molini di Triora ha rinnovato una tradizione che porta con sé tutto il calore delle festività: lo scambio di auguri e la consegna dei panettoni ai residenti over 65. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, si è trasformata in un gesto non solo di vicinanza, ma anche di solidarietà.

Quest’anno, infatti, il Comune della Valle Argentina ha scelto di acquistare i panettoni direttamente dalla Croce Rossa, devolvendo così una piccola somma a favore dell’associazione presieduta da Ettore Guazzoni. Un modo per riconoscere e sostenere concretamente le numerose attività che l'associazione svolge a beneficio dell’entroterra, dimostrando ancora una volta la sua importanza per il territorio. A rappresentare il Comune durante la consegna dei dolci natalizi, il presidente del Consiglio comunale, Gianluca Ozenda, e la consigliera Daniela Bianco.