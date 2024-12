Grande festa di Natale domenica prossima a San Lorenzo al Mare

Grande festa di Natale per i bambini e tutto il giorno, domenica prossima a San Lorenzo al Mare, con Babbo Natale e speciali aiutanti, spettacolo di magia, giochi, parco gonfiabili, laboratori, truccabimbi, mercatino natalizio, aree food&drink e merenda della Pro Loco offerta a tutti.

Il Natale quando arriva… arriva e così un’intera comunità quella di San Lorenzo al Mare, si fa gruppo e si prepara ad accoglierlo nel modo più coinvolgente possibile con una intera giornata di festa. Tante le iniziative e le proposte che si potranno trovare fin dal mattino a partire dalle 10 con gonfiabili, lotteria per bambini e l'immancabile possibilità di farsi una foto in compagnia di Babbo Natale, nella zona sportiva del Circolo Padel.

I festeggiamenti natalizi continuano anche in centro paese, nel campetto feste di via Roma, a partire dalle 10, con il mercatino Natalizio di artigianato e prodotti agricoli, area street food&drink. Dalle 14.30 grande festa per i bambini con laboratori natalizi e con la trucca bimbi Tiziana, alle 15 spettacolo di magia a cura di Salvatore Stella e a seguire l’arrivo di Babbo Natale e aiutanti a sorpresa, con un mezzo di trasporto molto speciale, per le foto con i bimbi e consegna della propria letterina.

"Siamo molto soddisfatti di questi eventi natalizi - dichiara Enzo Mazzarese, al suo primo Natale da Sindaco - c’è la voglia di fare bene e di costruire insieme qualcosa di bello per San Lorenzo al mare. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si adoperano sempre per la buona riuscita degli eventi, a partire dalla Pro Loco San Lorenzo al mare, sempre disponibile a collaborare e ai giovani commercianti che hanno organizzato eventi collaterali in sintonia. Sono sicuro che dopo la riuscitissima festa di Halloween, anche la festa di Natale sarà un successo”.