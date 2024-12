Festival di Sanremo 2025: i prezzi dei biglietti e le novità per l'acquisto con un sorteggio

E’ stata aperta la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti per il Festival di Sanremo, da ieri al 6 gennaio prossimo. Dopo una registrazione preliminare, dato il numero limitato di posti disponibili, un software, alla presenza di un notaio, provvederà alla scelta degli acquirenti finali in maniera casuale. I selezionati saranno poi invitati dal fornitore del servizio, dal 13 gennaio fino al 27 gennaio 2025, a procedere all’acquisto di un numero massimo di due biglietti.

Sarà ammessa una sola registrazione per ciascun utente. Non saranno ammesse le registrazioni multiple, con numeri di telefono, codice fiscale o indirizzi di posta elettronica ripetuti. Saranno infatti bloccate in fase di registrazione o comunque eliminate a posteriori. Dal 13 al 27 gennaio chi avrà completato una registrazione valida e che saranno selezionati con la procedura di cui sopra, riceveranno un’e-mail dal TicketOne per le modalità e le tempistiche per procedere all’acquisto del biglietto.

I prezzi dei biglietti sono fissati in questo modo:

- serata singola, per una delle serate dal martedì al venerdì: platea 200 euro, galleria 110 euro

- serata finale : platea 730 euro, galleria 360 euro

Per iscriversi bisogna andare sul sito www.sanremo2025rai-ticketone.it.