Ventimiglia, scambio di auguri alla Protezione civile e Aib L. Veziano (Foto e video)

Scambio di auguri alla Protezione civile e Aib L. Veziano di Ventimiglia. Un momento di convivialità si è svolto, in serata, in vista delle festività natalizie presso la sede in via Tenda.

Un'occasione di ritrovo tra i rappresentanti delle varie squadre della Protezione civile della zona, diverse associazioni cittadine, la polizia locale, l'associazione nazionale carabinieri, i carabinieri forestali e l'Amministrazione comunale di Ventimiglia, con i quali la Protezione civile e Aib L. Veziano collabora abitualmente, per scambiarsi gli auguri di Natale. "Ringrazio tutti coloro che sono venuti, autorità civili e militari e i colleghi della protezione civile degli altri comuni" - dice Riccardo Pallanca della Protezione civile e Aib L. Veziano - "Abbiamo iniziato una raccolta fondi in memoria di Gilberto Chiappa per la protezione civile di Ospedaletti, chi vorrà potrà fare una donazione, inoltre, i panettoni e i pandoro qui presenti verranno donati nei prossimi giorni alle case di riposo Chiappori e di San Secondo".

All'evento erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Domenico Calimera e Milena Raco, il consigliere comunale Gabriele Amarella e il sindaco di Olivetta Adriano Biancheri. "Qui c'è una squadra di amici che collabora quotidianamente, giorno e notte, per garantire sicurezza e una migliore vivibilità nella nostra città" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo un territorio vasto con tante frazioni e località e, perciò, riuscire a essere presenti in ogni angolo di territorio è davvero difficoltoso ma devo dire che l'impegno che mettono tutto l'anno a titolo di volontariato è assolutamente encomiabile. Mi auguro che la vostra passione e determinazione sia di esempio per le nuove generazioni. Ci sono principi e valori che sono premianti e vanno trasmessi, a partire dal senso civico che è la base portante della nostra città. Ringrazio il vicesindaco Agosta che so che è sempre presente e disponibile sulle vostre istanze, ringrazio Pallanca e il comandante Villano, che sono la filiera che governa la protezione civile di Ventimiglia. Sono contento di essere sindaco di una realtà come questa perché mi chiamano da altri comuni e mi parlano bene di voi. Grazie per quello che avete fatto durante quest'anno".

"Sono orgoglioso di essere qua e di aver costruito insieme a tutti voi questa realtà" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "Secondo me la protezione civile è l'associazione di volontari più volontaria e importante d'Italia. Abbiamo fatto tantissime cose insieme e ne faremo molte altre. Sono orgoglioso di avere questa delega e sono consapevole che adesso la protezione civile di Ventimiglia è un gruppo, una squadra unita dove ognuno aiuta l'altro".

"Vi ringrazio per la collaborazione e disponibilità di tempo e spazi" - aggiunge l'assessore Milena Raco - "Durante le campagne di sensibilizzazione e durante la distribuzione del materiale sulla raccolta differenziata non ho mai visto un personale così disponibile, competente, gentile e attento come siete stati voi. Non è scontato quello che avete fatto per la cittadinanza. Dopo questo episodio sono rimasti qui in giacenza, levando spazio, i bidoni perché purtroppo la ditta ritardava ma loro con gentilezza si sono sempre resi disponibili, addirittura hanno anche raccolto materiale dismesso in attesa che venisse poi portato via. Vi dico davvero grazie per tutto quello che avete fatto, che è stato davvero encomiabile".

"Quando sono arrivato la Protezione civile era un disastro" - afferma il comandante della polizia locale Sandro Villano - "Non sapevo molto su questo mondo e così ho iniziato a documentarmi, a leggere e a studiare. Ci ho messo la faccia e tanto impegno. Riccardo mi ha dato una mano e a distanza di due anni devo dire che si vede l'amicizia che regna tra di voi, tutto è ordinato e pulito e, inoltre, siete sempre presenti e attenti. Abbiamo poi fatto la convenzione con l'associazione nazionale carabinieri dando ancora più lustro a questa squadra, quindi, sono orgoglioso di voi. Abbiamo appena fatto una determina per poter acquistare l'abbigliamento nuovo, quindi, a breve arriverà. Grazie a tutti, perché se ho fatto bella figura lo devo solamente a voi".

"Non posso che ringraziare tutti i volontari che sono sempre presenti" - dichiara il sindaco di Olivetta Adriano Biancheri - "Abbiamo un territorio particolare e devo dire che sono molto attenti e puntuali. L'ambiente è bello, c'è armonia tra di loro ed è importante perché quando c'è un gruppo non è sempre facile essere d'accordo. Grazie a tutti per quello che fate".