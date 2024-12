Ventimiglia: installati altri 13 punti luci ad energia solare nelle frazioni della città di confine

Prosegue la posa di punti luci alimentati ad energia solare nelle frazioni di Ventimiglia. Si tratta di interventi fortemente voluti dall’Assessore alle Frazioni, Domenico Calimera, e dal Consigliere delegato, Simone Bertolucci, come risposta alle istanze dei cittadini e dei Comitati di Quartiere, riuscendo a potenziare e a far arrivare l’illuminazione pubblica in zone collinari sprovviste di collegamento elettrico. Gli apparecchi illuminanti installati sono dotati di corpo in alluminio fuso che garantisce resistenza nel tempo e un’eccellente dissipazione del calore. Sono, inoltre, in grado di garantire efficienza e semplicità di gestione e manutenzione grazie al controller di carica integrato, alla funzione di autodiagnostica con indicatori LED di carica ed esaurimento batteria.

“Un ulteriore segnale di attenzione da parte della nostra Amministrazione Comunale nei confronti del territorio frazionale. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: nel bilancio comunale del 2024 abbiamo destinato un apposito capitolo alla manutenzione delle frazioni e delle località. Oltre agli asfalti, realizzati in vie sulle quali non si interveniva da decenni, abbiamo deciso di potenziare ed ottimizzare, nell’ambito delle linee programmatiche del nostro mandato, l’illuminazione pubblica con punti luci alimentati ad energia solare in zone che da sempre ne risultavano sprovviste. Si tratta del secondo corposo intervento a cui faranno seguito molti altri anche nella prossima annualità – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Frazioni, Domenico Calimera”.

I nuovi punti luce sono stati così collocati: quattro in frazione Varase, tre in via alle Ville e uno in via Porta di Provenza, via Buonarroti, via Sant’Anna 175, in frazione Villatella (incrocio Valloi), in via Romana e via Baussi.