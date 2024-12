Sanremo: sindaco e vicesindaco in visita a Casa Serena per uno scambio di auguri con ospiti e personale

Visita questa mattina a Casa Serena da parte del sindaco Alessandro Mager e del vicesindaco Fulvio Fellegara che, in un clima già di festa in vista del Natale, hanno portato un messaggio di auguri ad ospiti e personale. L’incontro conviviale si è svolto nel salone della struttura, dove è stato organizzato un rinfresco con un brindisi finale.



“Siamo stati accolti con grande affetto da tutti gli ospiti che hanno organizzato una piccola festa in vista della settimana del Natale – dichiarano Alessandro Mager e Fulvio Fellegara - E’ stato un vero piacere trascorrere un po’ di tempo con i ‘nonni’ di Casa Serena che sentiamo sempre molto vicini. L’occasione è stata anche quella di ringraziare tutto il personale che opera all’interno della struttura per l’impegno profuso nel proprio lavoro. Casa Serena è una struttura importante su cui crediamo molto e sulla quale continuiamo ad investire, per offrire un servizio adeguato a tutti gli ospiti ed un luogo confortevole anche per chi vi opera”.