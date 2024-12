'Influenza point': ecco gli ambulatori dei Medici di famiglia aperti nel prossimo fine settimana

In considerazione dell’aumento della circolazione dei virus respiratori e considerando il rischio di sovraffollamento dei pronto soccorso nei giorni festivi, Regione Liguria con Alisa, le Asl liguri e i Medici di medicina generale hanno siglato un accordo per l’apertura straordinaria di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

Rilanciando e implementando l’esperienza dello scorso anno, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che ha preso il via a partire dal fine settimana dell’Immacolata e sarà ripresa nelle prossime festività natalizie. In Asl 1 saranno operativi, in ogni fascia nei giorni prefestivi e festivi gli ambulatori nei Distretti sanitari.

Distretto di Ventimiglia:

21 dicembre

· dott.ssa Antonella Bursi, via Don Bosco 58, Vallecrosia — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

22 dicembre

· dott.ssa Antonella Bursi, via Don Bosco 58, Vallecrosia — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

Distretto di Sanremo:

21 dicembre

· dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13, Sanremo — Orari: dalle 14 alle 17

· dott. Thomas Fero, corso Imperatrice 7, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12

· dott. Enrico Cecchelli, via Garibaldi 63, Riva Ligure — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

· dott. Federico Comparato, corso Matuzia 13, Sanremo — Orari: dalle 14 alle 17

· dott. Claudia Tibaldi, corso Matuzia 13, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12

· dott. Giada Gazzelli, corso Imperatrice 5, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12

· dott.ssa Alice Cipolli, via Galileo Galilei 475, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

· dott. Enrico Boeri, via Nino Pesce 36, Arma di Taggia — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

22 dicembre

· dott. Moreno Matani, corso Matuzia 13, Sanremo — Orari: dalle 14 alle 17

· dott. Thomas Fero, corso Imperatrice 7, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12

· dott. Fabrizio Ferlito, via Galileo Galilei 475, Sanremo — Orari: dalle 8 alle 12

· dott. Riccardo Agati, via Galileo Galilei 475, Sanremo — Orari: dalle 14 alle 17

· dott. Enrico Boeri, via Nino Pesce 36, Arma di Taggia — Orari: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17