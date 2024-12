Evento solidale a Camporosso, tra i caruggi del paese va in scena la 'Corsa dei Babbi Natale' (Foto)

"Invitiamo tutti a partecipare rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Il p ercorso per gli adulti prevede cinque giri da 700 metri per un totale di 3.5 chilometri mentre il percorso per i bimbi prevede un giro da 700 metri" - svela il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Il Ba bbo Natale più bello sarà premiato . L'iscrizioni è a soli 5 euro e, al termine della corsa, verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Vi aspettiamo numerosi domenica 22 dicembre alle 10 in piazza Garibaldi a Camporosso".

"Il percorso che partirà da via Eroi Camporossesi attraverserà via Palestro, piazza Bosio Adorni, via Vallone, via Fontana, via Viasse, piazza Pertini, via Frullo, via Magenta, piazza Orti, via Kennedy per giungere in piazza Garibaldi" - fa sapere Grimaldi.