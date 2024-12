Sanremo, stop alla rimozione per i lavaggi strade sino al 6 gennaio

Il Corpo di Polizia municipale comunica che, come ogni anno, in occasione delle festività natalizie che comportano notevole afflusso turistico in città, di concerto con i settori interessati e Amaie Energia, saranno sospese le rimozioni per i lavaggi delle strade nel periodo 23 dicembre 2024 - 6 gennaio 2025 (compresi).