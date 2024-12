Alex Wise sorprende gli studenti del Liceo Cassini: energia, libertà e musica in vista del Festival di Sanremo (Foto)

Questa mattina, nell’aula magna di Villa Magnolie, il Liceo Cassini di Sanremo ha ricevuto una visita inaspettata quanto speciale: Alex Wise, giovane talento emerso dalla finale di Sanremo Giovani andata in scena ieri sera al Teatro del Casinò. Wise, il cui vero nome è Alessandro Rina, è uno dei quattro artisti selezionati dalla giuria per accedere alla sezione Nuove Proposte del 75° Festival di Sanremo, insieme a Vale LP, Lil Jolie, Settembre e Maria Tomba.

Accolto dalla Dirigente scolastica e da una rappresentanza di studenti, in gran parte iscritti all’indirizzo musicale, Alex ha raccontato il suo percorso artistico, partito dal prestigioso BIMM (British and Irish Modern Music Institute), passando per l’esperienza ad Amici, fino alla conquista del palco di Sanremo Giovani. La sua energia e il suo messaggio hanno conquistato i presenti, ispirandoli con un tema a lui caro: la libertà.

Il brano con cui Alex si esibirà all’Ariston, "Rockstar", esplora la libertà nelle sue fragilità e complessità emotive. Con versi come “Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli” e “La felicità è tutta colpa della fantasia, della libertà”, il giovane artista invita a riflettere su quanto sia impegnativo, ma necessario, perseguire la libertà personale. Durante l’incontro, ha esortato i ragazzi a credere nei propri sogni e ad avere il coraggio di perseguirli: “Sognate più forte”, ha detto con entusiasmo.

L’incontro, frutto della consolidata collaborazione tra il Liceo Cassini, il Festival di Sanremo e la Rai, si è concluso con un sentito ringraziamento da parte della scuola. Gli studenti hanno salutato Alex con l’augurio di vederlo brillare sempre più nel mondo della musica e un caloroso “arrivederci a febbraio 2025”, quando calcherà il palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.