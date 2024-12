Sanremo: situazione critica in via Salita Poggio, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Alessandro, scrive alla nostra redazione per segnalare la situazione di degrado in cui si trova via Salita Poggio:

"Scrivo per segnalare la triste situazione di via Salita Poggio, una mulattiera che porta dall'aurelia a Poggio. Una via sicuramente non molto trafficata ma con molti residenti che devono affrontare tutti giorni una certa criticità dovuta a infinite buche con anche ferri che escono, continui muri che cadono con pietre che noi stessi residenti dobbiamo levare per poter passare senza farci del male, muri che con il tempo si stanno allargando bloccando anche il passaggio per un'eventuale ambulanza o mezzo dei pompieri, lampioni che non funzionano perchè troppo vecchi per poter essere aggiustati creando zone buie, che ultimamente vengono usate da gruppi di ragazzi per fumare erba ed altro... Troppi pericoli e troppi problemi per una via che fa parte di una città intenta a rinnovarsi con investimenti che però non ci includono mai, per cui chiediamo all amministrazione di farsi un giro anche in queste vie e di non trattare i residenti come cittadini di serie b".