Sanremo: sanzioni contro i monopattini elettrici, le proteste di un nostro lettore

Un nostro lettore, che preferisce rimanere anonimo, commenta negativamente la notizia in merito alle sanzioni verso i monopattini elettrici:

"Mi sembra fuori luogo vantarsi di aver elevato ben 15 contravvenzioni ai piloti di monopattino per non aver il casco. La norma è incompleta, perché non è stato ancora chiarito il tipo di casco necessario, e questo sarà un problema, l'unico possibile è quello da bici, quello di forma più grande, per non parlare di quelli da moto, che sarebbero pericolosissimi perché chiudono la visuale a lato e dietro, che nelle moto è garantita dagli specchi.

Appare evidente una norma, unica al mondo, che prescrive una protezione ad un mezzo che è più leggero, più lento, molto più piccolo di una bici, senza che queste ultime abbiano l'obbligo. Inoltre, in monopattino si "cade quasi sempre in piedi" mentre in bici si viene trascinati dal mezzo in caduta.

Purtroppo troppo spesso si sentono imprecazioni contro questo che, nel mezzo della transizione ecologica, forse è il mezzo elettrico più efficace, anche utilizzabile in combinazione con auto o treno.

Ricordo come triste precedente che a fine '800, in inghilterra, i carri che si muovevano da soli, ovvero le automobili, furono messe fuori legge. Molto lungimirante".