'Christmas & Peace': il nuovo spettacolo del gruppo 'Sentieri di Pace' in scena venerdì al Don Bosco di Vallecrosia

Venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00, presso il salone parrocchiale Don Filippo Rinaldi, della parrocchia Maria Ausiliatrice di Vallecrosia andrà in scena la nuova rappresentazione del gruppo Sentieri di Pace dal titolo Christmas & Peace.



"Questa volta il gruppo ci guiderà, con riflessioni da loro scritte e canti del noto gruppo Gen Verde, in una storia di relazioni ferite che si mettono in gioco per ricostruire la pace in un piccolo paese. Pace per il mondo intero, certo, ma il primo passo parte da noi: dobbiamo cercare la pace in noi stessi e con le persone che ci stanno attorno per poter poi costruire un mondo di pace", spiegano gli organizzatori.

Non resta che prenotare il proprio posto al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgmIR9gRtMRW4DlGYq8Mkp4Qyh4s4Inzfhqg1qg0z2iarEw/viewform?usp=header e godersi lo spettacolo venerdì sera.