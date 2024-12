A Sanremo il convegno “Rompiamo il Silenzio” per combattere le mutilazioni genitali femminili

Sabato 21 dicembre, presso la Sala Congressi del Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, si terrà il convegno dal titolo “Rompiamo il Silenzio: Insieme Contro le Mutilazioni Genitali Femminili - Diritti, Salute e Dignità per Ogni Donna”. L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, avrà inizio alle ore 16:00 e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito.

L’evento ospiterà un parterre di relatori di spicco che affronteranno tematiche di grande attualità e rilevanza sociale, offrendo spunti di riflessione su una problematica tanto delicata quanto urgente: le mutilazioni genitali femminili (MGF) e la loro crescente diffusione in Europa.

Tra gli illustri partecipanti, interverranno figure autorevoli provenienti da diversi ambiti professionali e culturali: Fra Riccardo Bonsi, storico e scrittore nonché Gran Priore del V.E.O.S.P.S.S., la Dott.ssa Francesca Esposito, Medico Chirurgo specializzata in Ginecologia e Ostetricia, l’Avv. Mabel Riolfo, Patrocinante in Cassazione, la Dott.ssa Adriana Di Biase, Vice Questore della Polizia di Stato, l’ Imam Abu Bakr Moretta, Presidente della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica Italiana), la Prof.ssa Laura Mulayka Enriello, referente per l’educazione della CO.RE.IS., e il Dr. Marzio Villari, CEO di Brainet e docente esperto di linguaggio della comunicazione.

La tavola rotonda mira a esplorare, da diverse prospettive professionali e culturali, le cause, le implicazioni e le soluzioni possibili per contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, riconosciute a livello internazionale come una grave violazione dei diritti fondamentali delle bambine e delle donne. Tale pratica, purtroppo ancora diffusa in alcune culture, rappresenta una delle forme più estreme di violenza di genere e di discriminazione femminile, riflettendo una persistente disuguaglianza radicata nei rapporti tra i sessi.

Oltre a ledere in modo permanente l’integrità fisica delle vittime, le MGF comportano conseguenze devastanti sul piano psicologico, sanitario e sociale, generando effetti che si ripercuotono per l’intero corso della vita. L’incontro si propone di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, evidenziando la necessità di un impegno congiunto tra istituzioni, professionisti, comunità religiose ed educative per prevenire e contrastare questa pratica disumana, soprattutto nelle comunità emigrate nei paesi occidentali.

Dettagli dell'evento:

- Data: Sabato 21 dicembre

- Orario: 16:00

- Luogo: Sala Congressi del Grand Hotel & Des Anglais, Sanremo

- Ingresso: Gratuito

Contatti dell’organizzatore:

Telefono: 351 901 8056

Email: info@veospss.it