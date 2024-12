Vallecrosia, in Comune scambio di auguri e saluti finali ad Armando Biasi (Foto e video)

Un brindisi e un piccolo rinfresco per salutare Armando Biasi, che ha rinunciato al suo ruolo da sindaco di Vallecrosia per intraprendere una nuova avventura politica in Regione, e per scambiarsi gli auguri di 'buon Natale'. Un momento conviviale si è svolto oggi nel palazzo comunale tra l'Amministrazione e i dipendenti del Comune.

"Un momento di ritrovo per salutare ormai l'ex sindaco Armando Biasi e fare gli auguri di buone feste e di serenità ai dipendenti del Comune. Grazie veramente per quello che fate, vi auguro buone feste" - afferma il sindaco pro tempore Marilena Piardi.

"Con estremo piacere sono qui oggi, insieme alla maggioranza e alla minoranza, e perciò a tutto il consiglio comunale, per augurare 'buone feste' a tutti i dipendenti" - afferma Armando Biasi, sindaco decaduto dopo aver accettato l'incarico di consigliere regionale - "Qualche giorno fa è finito il mio percorso da sindaco di questa città. Sapete quanto amo il nostro paese e sono convinto che noi possiamo, tutti insieme, far ulteriormente crescere l'identità della città. Siamo fortunati ad avere una grande squadra, perché non si possono ottenere minimamente quello che è avvenuto e le risultanze del lavoro svolto senza persone preparate e professionali".