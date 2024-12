Taggia, approvata perizia di variante per il parcheggio interrato dell'ex stazione: ok all'incremento di spesa di 110mila euro

Il Comune di Taggia ha approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di completamento del parcheggio interrato presso l'area dell'ex stazione ferroviaria nel centro di Arma di Taggia. La decisione, presa dalla Giunta comunale lo scorso 5 dicembre, prevede l'adeguamento strutturale del progetto, con un incremento complessivo di spesa pari a 110.000 euro. Questo aumento consentirà di introdurre modifiche migliorative alla viabilità e un nuovo percorso pedonale per collegare via Sant’Erasmo al centro cittadino.

La variante, redatta dagli ingegneri Luca Siccardi e Giovanni Rolando, risponde alla necessità di modifiche strutturali e miglioramenti non previsti nel progetto iniziale. Tra questi figurano interventi sulla viabilità lato sud e la creazione di un nuovo percorso pedonale sul lato nord. Il costo totale dei lavori passa così da 1.457.942,04 euro a 1.567.942,04 euro, con un aumento di circa 81.843,93 euro per i lavori e di ulteriori 28.156,07 euro per somme a disposizione, come spese tecniche e oneri previdenziali.

Il quadro economico aggiornato, vede quindi l'importo complessivo dei lavori ammontare a 1.218.638,39 euro (compresi 100.333,13 euro di costi per la sicurezza), mentre l'incremento delle somme a disposizione a 349.303,65 euro, comprensivi di spese tecniche e IVA.

La copertura finanziaria per questa perizia sarà garantita attraverso il bilancio di previsione triennale 2024-2026, con l'utilizzo di un mutuo acceso presso Banca Caraglio per un importo di 10.000 euro e 100.000 euro di fondi propri. La delibera è stata approvata con votazione unanime e dichiarata immediatamente eseguibile, per permettere l’avanzamento rapido dei lavori.