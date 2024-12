Concerto di Natale a Montalto Carpasio con Marco Peron: un viaggio musicale tra capolavori d’organo

Il 22 dicembre alle ore 18:30, nella Chiesa Parrocchiale di Montalto Carpasio, si terrà un imperdibile Concerto d’Organo. Protagonista della serata sarà l’organista Marco Peron, musicista di grande esperienza e talento, diplomato presso il Conservatorio "N. Paganini" di Genova.

Il programma propone un percorso attraverso la storia della musica organistica, con brani di autori di fama internazionale come G.B. Martini, A. Valente, G. Valeri e D. Zipoli. La serata sarà un’occasione unica per immergersi nelle sonorità che spaziano dal Barocco al tardo Classicismo, concludendo con celebri pastorali che evocano lo spirito natalizio.

Marco Peron è organista presso la Chiesa Abbaziale di Bordighera Alta e vanta una lunga carriera che lo ha visto protagonista sia come solista che in ensemble. Con un repertorio vastissimo, ha collaborato con cori e istituzioni musicali in Italia e all’estero, dedicandosi anche all’insegnamento e alla diffusione del canto gregoriano.

L’appuntamento è gratuito ed aperto al pubblico, un’occasione speciale per celebrare il Natale con la magia della musica d’organo.

Prima del concerto, alle 16:30 nella Sala della Confraria, verrà presentato il libro di Giorgio Fornoni, "Putinstan: come la Russia è diventata uno stato canaglia". Fornoni, giornalista e inviato di Report, offre una spietata analisi del potere in Russia, esplorando la storia e le contraddizioni del paese attraverso un viaggio lungo la Transiberiana. Un'opportunità unica per comprendere meglio le dinamiche attuali della Russia e le sue relazioni con l'Occidente.



Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.