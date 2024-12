Ventimiglia, monitoraggio e sicurezza: la Protezione civile sparge sale in diverse zone della città (Foto)

Si intensifica l'attività costante di monitoraggio del territorio da parte della Protezione civile di Ventimiglia. In questi giorni i volontari spargeranno sale in varie zona della città.

Un intervento per garantire sicurezza. "In questi giorni la Protezione civile spargerà il sale in determinati punti della città, nelle zone, per esempio, più a monte come le frazioni di Torri, Calvo e Varase" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Verrà sparso nei punti in cui è presente maggiore umidità per garantire sicurezza a chi transita".

"Se qualche cittadino ci segnalerà una zona pericolosa non compresa tra quelle già previste, ci attiveremo subito per spargere il sale anche lì" - sottolinea Agosta.