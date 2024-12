"Noi ci abbiamo creduto" sbarca a Vallecrosia, Marcello Bellacicco parla della missione in Afghanistan (Foto)

Un diario di sei mesi di missione in Afghanistan è stato illustrato sabato sera nella sala polivalente sul solettone sud a Vallecrosia dall'alpino paracadutista e generale di corpo d'armata Marcello Bellacicco, che ha presentato il suo libro "Noi ci abbiamo creduto".

Un'interessante occasione per conoscere e capire come si prepara, si conduce e si porta a termine un impegno operativo così complesso e difficile, come quello afghano attraverso il racconto e le testimonianze di chi l'ha vissuta come protagonista. Il libro, infatti, descrive la missione in Afghanistan della Brigata Julia nel 2010 – 2011, nell'ambito della Operazione NATO ISAF dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 per sconfiggere il terrorismo proveniente da questo paese. Il generale Marcello Bellacicco, già comandante della Regione Ovest, con questo libro ha voluto rendere onore all'impegno, al sacrificio e ai risultati ottenuti in quei sei mesi di missione dai militari italiani, che assolsero il loro compito senza risparmi o condizionamenti, seguendo solo la pura etica del dovere. "I presenti i sala hanno ascoltato con attenzione e interesse le parole di Bellacicco che ringraziamo per essere venuto a Vallecrosia" - fa sapere il capogruppo degli alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone che ha proposto e organizzato l'evento.

Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Pino Ierace e il consigliere comunale Enrico Amalberti. "L'esperienza vissuta in prima persona con il Battaglione Julia in Afghanistan è stata scritta circa un anno fa dal generale Bellacicco ed è stata raccontata con tanti particolari al pubblico presente in sala polivalente" - dice il vicesindaco Marilena Piardi - "Tantissime le domande poste all'ex militare al termine della presentazione che hanno trovato puntuali risposte. Grazie alla sezione Alpini di Vallecrosia per questa serata interessante e coinvolgente".