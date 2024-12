Vallecrosia: prorogate le iscrizioni al Cnos Fap per il corso gratuito per diventare tecnico superiore nel settore florovivaistico

Sono aperte fino al 31 gennaio 2024 le iscrizioni al corso biennale gratuito per diventare Tecnico Superiore Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni nella Filiera Florovivaistica. Questo percorso formativo, organizzato dall’ITS Academy – Istituto Tecnologico Superiore dell’Agroalimentare, è promosso dalla Regione Liguria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Il corso, destinato a 22 partecipanti, è rivolto a giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, come specificato nel bando di ammissione. Con una durata complessiva di 1.800 ore, di cui 630 ore di stage formativo in azienda, il corso si terrà presso la sede del Centro di Formazione CNOS FAP “Don Bosco” di Vallecrosia e l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo.

Il Tecnico Superiore opera all’interno delle filiere florovivaistiche, contribuendo a ogni fase del processo produttivo. Le sue principali attività includono:

- La gestione e il controllo dei prodotti, garantendo il rispetto degli standard di qualità e sicurezza secondo le normative italiane, europee e internazionali;

- Il supporto alle lavorazioni, alle procedure di controllo e all’innovazione tecnologica dei processi;

- La collaborazione con istituti di ricerca e strutture aziendali per l’organizzazione delle risorse umane e la gestione dei prodotti florovivaistici.

- Favorisce l’innovazione nei processi e nei prodotti, promuovendo un approccio sostenibile e tecnologicamente avanzato.

La domanda di iscrizione, insieme a tutte le informazioni dettagliate sul corso, è disponibile sui siti ufficiali del CNOS FAP (www.cnosvallecrosia.it) e dell’ITS Academy (www.itsagroalimentare.liguria.it). Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la segreteria al numero 0184/256762.